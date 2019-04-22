Хуммельс и Хамес вернулись в общую группу "Баварии"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач снова может рассчитывать на защитника Матса Хуммельса и полузащитника Хамеса Родригеса. Оба футболиста в понедельник снова работали в общей группе и смогут помочь своей команде в ближайшем матче.

Матч 30-го тура чемпионата Германии с "Вердером", который завершился победой мюнхенцев с минимальным счетом – 1:0, Хуммельс пропустил из-за повреждения бедра, у Хамеса были проблемы с приводящей мышцей.

В среду, 24 апреля подопечным Нико Ковача предстоит вновь сыграть с "Вердером", но уже в рамках полуфинала Кубка Германии. Как сообщает пресс-служба "Баварии", эту встречу из-за перебора желтых карточек пропустит оборонец Никлас Зюле, а также из-за повреждений не смогут сыграть Давид Алаба, Мануэль Нойер и Арьен Роббен.