"Девять жизней": криминальная мелодрама заставит зрителей попереживать

Смотрите премьеру нового фильма на телеканале "Россия 1": "Девять жизней" — это история девушки, чью жизнь перевернуло страшное событие. Она сделала непростой выбор и пожертвовала собой ради спасения отца. Но это только первое из череды испытаний.

Они мечтали о счастливом будущем вдали от городской суеты: первая любовь, нежность и преданность, рука об руку до конца. Но в безмятежную жизнь вмешался роковой случай. Вместо любимого человека — под венец с тираном.

Чтобы спасти отца от тюрьмы, юная Маша сама жертвует свободой — выходит замуж за влиятельного бизнесмена, с которым придется учиться жить заново уже по законам взрослого мира.

Постепенно к нелюбимому мужу просыпаются чувства. Второй шанс на счастье: дом, сын, успешный бизнес. Но призраки прошлого преследуют героиню. Семейная драма неожиданно превращается в захватывающий детектив.

"Это история про справедливость. Маша все-таки такой человек, что, несмотря на то, что она тихая, спокойная, нежная, она не может молчать, когда творится несправедливость", — говорит актриса Зоя Бербер.

Загнанные в угол, герои борются за счастье. Интриги, ревность, месть, погони: зрителям придется попереживать.

"Мы не даем отдохнуть зрителю. Я бы назвал это даже не просто мелодрамой, а мелодрамой с криминальным, приключенческим уклоном", — объясняет актер Александр Самойленко.

Блистательный актерский состав: Евгения Добровольская, Александр Самойленко, Зоя Бербер, Инга Оболдина. Эмоции крупным планом.

"Разыгрались страсти прямо шекспировские. А финал вообще сказочный. Драматизма в этой истории хватает у всех персонажей, и у меня в том числе, столько страдать мне не приходилось еще ни разу", — рассказывает актриса Инга Оболдина.

Премьера сериала "9 жизней" состоится 22 апреля в 21:00 на телеканале "Россия 1".