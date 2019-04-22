Сожгли крест, разбили табличку: вандалы осквернили могилу Евгения Осина

На Троекуровском кладбище Москвы злоумышленники осквернили могилу певца Евгения Осина. Вандалы сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку.

Разгром этот увидела 12-летняя приемная дочь Осина, которая пришла на кладбище в сопровождении юриста, сообщает РЕН ТВ.

Певец скончался в ноябре 2018 года от остановки сердца. Ему было 54 года. В последнее время Евгений Осин не мог избавиться от пагубных привычек.

Как рассказали его коллеги, которые ранее находились в аналогичных ситуациях и пытались лечиться от пристрастия к алкоголю и наркотикам, помочь певцу уже было невозможно.