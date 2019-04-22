Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
22 апреля 201918:05

Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Youtube/kchua21

Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3.

 

Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.

 

Больше всего пострадала инфраструктура столицы островного государства: в городе потрескался асфальт, в некоторых районах отключено электричество и подача воды. Закрыто метро, поступают сообщения о повреждениях в местном Аэропорту.

 

К настоящему времени подтверждена гибель пяти человек.

Сейчас

18:17

Участник нападения на псковских десантников сядет на 16 лет

16:31

СК: следователя Шишкину застрелили из-за расследования дела хакеров

15:23

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив

15:08

Путин не смотрел дебаты на Украине

15:05

Кремль: направлять поздравление Зеленскому преждевременно

14:15

Совфед принял закон об устойчивом Рунете

13:42

У одной из церквей в Коломбо произошел взрыв

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: направлять поздравление Зеленскому преждевременно

Кремль: направлять поздравление Зеленскому преждевременно

2 часа назад
Тысячи туристов бегут со Шри-Ланки. В российских турагентствах отказов нет

Тысячи туристов бегут со Шри-Ланки. В российских турагентствах отказов нет

2 часа назад
СК: следователя Шишкину застрелили из-за расследования дела хакеров

СК: следователя Шишкину застрелили из-за расследования дела хакеров

1 час назад
Иран грозится перекрыть Ормузский пролив

Иран грозится перекрыть Ормузский пролив

2 часа назад
Российские врачи впервые в мире одновременно пересадили ребенку печень и легкие

Российские врачи впервые в мире одновременно пересадили ребенку печень и легкие

3 часа назад
Друг Зеленского: "Думал, участие в выборах – дополнительный пиар"

Друг Зеленского: "Думал, участие в выборах – дополнительный пиар"

39 минут назад
Топ-10 регионов России с самым большим приростом населения

Топ-10 регионов России с самым большим приростом населения

11 часов назад
Закону об устойчивом Рунете осталось пройти лишь президента

Закону об устойчивом Рунете осталось пройти лишь президента

3 часа назад
Легендарная диктор СССР Анна Шатилова раскрыла секрет семейного счастья

Легендарная диктор СССР Анна Шатилова раскрыла секрет семейного счастья

3 часа назад
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

4 часа назад
В Химках мужчина жестоко избил ребенка, обидевшего его сына

В Химках мужчина жестоко избил ребенка, обидевшего его сына

4 часа назад
Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

Елена Зеленская сначала подумала, что ее муж сошел с ума

6 часов назад
Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

Киселёв: Сталин нам и нужен, и нет

20 часов назад
Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

Убойное кино: "Миллиард" с Машковым в отзывах зрителей

3 часа назад
В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

В Доме музыки выступит лауреат Конкурса Чайковского Йол Юм Сон

5 часов назад
Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

Нужна помощь: Настю Мыцыкову спасет срочная операция на позвоночнике

5 часов назад
Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

Удивительная Чукотка: место, в которое хочется вернуться

19 часов назад
Жилой дом обрушился в Стамбуле

Жилой дом обрушился в Стамбуле

33 минуты назад
В Шереметьеве матерщиннику не дали улететь в Сочи

В Шереметьеве матерщиннику не дали улететь в Сочи

1 час назад
Плата за проезд по трассе М-11 вновь увеличивается

Плата за проезд по трассе М-11 вновь увеличивается

2 часа назад
Израильские учёные выяснили, в какое время тренировки наиболее эффективны

Израильские учёные выяснили, в какое время тренировки наиболее эффективны

2 часа назад
Клещи вышли на охоту: самые опасные районы Москвы и Подмосковья

Клещи вышли на охоту: самые опасные районы Москвы и Подмосковья

2 часа назад
В Samsung сказали, когда складной Galaxy Fold появится в России

В Samsung сказали, когда складной Galaxy Fold появится в России

2 часа назад
Прыжок в неизвестность: западные СМИ с иронией отнеслись к победе Зеленского

Прыжок в неизвестность: западные СМИ с иронией отнеслись к победе Зеленского

3 часа назад
Момент девятого взрыва в Коломбо сняли на видео

Момент девятого взрыва в Коломбо сняли на видео

3 часа назад
Мутко сообщил о продлении дачной амнистии

Мутко сообщил о продлении дачной амнистии

3 часа назад
Пожары в Забайкалье нанесли ущерб на 280 миллионов рублей

Пожары в Забайкалье нанесли ущерб на 280 миллионов рублей

4 часа назад
Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

Совет Федерации одобрил закон об ипотечных каникулах

4 часа назад
Объявлены цены и комплектации нового поколения Kia Soul для России

Объявлены цены и комплектации нового поколения Kia Soul для России

4 часа назад
Лагерь "Эр-Рукбан" покинули более 4 тысяч беженцев

Лагерь "Эр-Рукбан" покинули более 4 тысяч беженцев

5 часов назад
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

5 часов назад
Концерт Успенской в Барнауле сорвался из-за опоздания певицы на самолет

Концерт Успенской в Барнауле сорвался из-за опоздания певицы на самолет

5 часов назад
В России узаконили дорожные знаки уменьшенного размера

В России узаконили дорожные знаки уменьшенного размера

5 часов назад
Есть вопрос: как все-таки правильно вешать туалетную бумагу

Есть вопрос: как все-таки правильно вешать туалетную бумагу

5 часов назад
Китайцы обманули хваленый автопилот Tesla!

Китайцы обманули хваленый автопилот Tesla!

6 часов назад
У эксперта в Москве похитили картину Левитана

У эксперта в Москве похитили картину Левитана

6 часов назад
Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

Самолет с красноярскими туристами сел в Китае из-за поломки

6 часов назад
Коммунальщики обокрали пригревшую их пенсионерку

Коммунальщики обокрали пригревшую их пенсионерку

6 часов назад
Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

Звезды российского шоу-бизнеса поздравили Зеленского с победой

7 часов назад
Всемирный еврейский конгресс недоволен сожжением чучела Иуды в Польше

Всемирный еврейский конгресс недоволен сожжением чучела Иуды в Польше

7 часов назад
Емельяненко-младший перенес бой из-за падения с велосипеда

Емельяненко-младший перенес бой из-за падения с велосипеда

7 часов назад
Суд разъяснил, почему освободил Серебренникова

Суд разъяснил, почему освободил Серебренникова

7 часов назад
8 неснятых мультфильмов Disney

8 неснятых мультфильмов Disney

7 часов назад
"Ты о чем говоришь-то?": глава ГИБДД Чебаркуля устроил пьяное ДТП

"Ты о чем говоришь-то?": глава ГИБДД Чебаркуля устроил пьяное ДТП

7 часов назад
Москитные сетки не уберегут детей от падения из окон

Москитные сетки не уберегут детей от падения из окон

8 часов назад
Подсчитано, автомобилями каких марок и цветов чаще управляют нарушители

Подсчитано, автомобилями каких марок и цветов чаще управляют нарушители

8 часов назад
Распродавать полгода: Москва втрое нарастила объемы построенного жилья

Распродавать полгода: Москва втрое нарастила объемы построенного жилья

8 часов назад
Вести.net: LG выпустит в России смарт-колонку с "Алисой"

Вести.net: LG выпустит в России смарт-колонку с "Алисой"

8 часов назад
Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

Анатолий Кролл отметит в "Зарядье" День джаза

19.04.2019 14:57
Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

Премьера в России: оркестр Когана исполнит Вторую симфонию Рихарда Штрауса

11.04.2019 15:14