Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах

Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3.

Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.

Больше всего пострадала инфраструктура столицы островного государства: в городе потрескался асфальт, в некоторых районах отключено электричество и подача воды. Закрыто метро, поступают сообщения о повреждениях в местном Аэропорту.

К настоящему времени подтверждена гибель пяти человек.