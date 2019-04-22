Всероссийская олимпиада по экологии среди школьников завершилась в Сочи. Среди участников, вышедших в финал, — более двухсот учащихся со всей России. Это те, кто уже определился со своей будущей профессией — медика, биолога, эколога. Участие в олимпиаде поможет им поступить в вузы по выбранному профилю.

Финалистов ожидало несколько серьезных испытаний, в том числе — в письменной форме, сообщает "Вести Сочи". Главная тема, которую должны были обсудить школьники, — угрозы экологическому состоянию планеты, а конкретно — вред, который наносит ей пластик. В последнее время экологи активно ищут решение этой проблемы, вплоть до полного отказа от использования пластиковой посуды и пакетов. Один из участников, кстати, самый юный участник олимпиады, выдвинул свое предложение: использовать в учебных заведениях многоразовые кружки вместо одноразовых стаканов.

Поговорили со школьниками и об экотуризме, столь актуальном сегодня, рассказал доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук Владимир Захаров. Также обсудили, как решаются экологические проблемы на государственном уровне — на примере нацпроекта "Экология".