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22 апреля 201919:27 Мария Слободянская

Первый день после победы: Зеленский анонсировал громкие отставки и новые законы

На Украине осталось обработать менее чем полпроцента избирательных бюллетеней. Владимир Зеленский набирает более 73 процентов голосов, Петр Порошенко — 24,5 процента. Победитель сейчас формирует команду, которая заменит людей Порошенко на ключевых руководящих постах в стране. В частности, избранный президент уже пообещал назначить нового генпрокурора. Также победитель выборов думает о роспуске Верховной рады. Правда, действующая власть может сорвать эти планы, затянув сроки инаугурации.

Первый день после победы: в ближайшее время новоизбранному президенту предстоит наладить взаимодействие с Верховной радой и предложить кандидатов на ключевые посты. По вопросам кадровых перестановок Зеленский обещал провести отдельную пресс-конференцию. Однако некоторые изменения все же анонсировал сразу после окончания второго тура.

"Луценко — это старая команда. Мы будем назначать новых людей. И это относится не только к господину Луценко", — заявил Владимир Зеленский.

Кого может предложить Зеленский на место Луценко, пока интрига сохраняется. Согласно Конституции Украины, назначить нового генпрокурора единолично президент не сможет. Кандидатуру должен утвердить парламент. Как говорят эксперты, у Зеленского есть шанс убедить депутатов.

"Луценко имеет отношение к Порошенко. Он очень разозлил украинскую общественность, к нему плохое отношение. Ну, и еще один формальный повод — у него нет юридического образования", — объясняет Олег Неменский, ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований.

Но сперва новому главе государства нужно выстроить отношения с самой Верховной радой, в которой у него пока нет ни представительства, ни достаточной поддержки своих инициатив. Партия президента "Слуга народа" только недавно закрепила официальный статус.

Еще во время предвыборной кампании Зеленский заявлял, что его команда думает о роспуске парламента. Однако сделать это не так просто. Исключения возможны в нескольких случаях: Рада не смогла сформировать коалицию, за 60 дней депутаты не утвердили новое правительство и в течение месяца не начали заседания. Согласно закону, выборы в Раду должны пройти 27 октября. Но политологи уверены: чтобы ввести в парламент свою партию и получить над ним контроль, Зеленский попробует ускорить процесс и назначить досрочное голосование.

"Его квази-партия должна войти в парламент в коалиции большинства. В течение двух-трех месяцев, если у партии будет программа, он добьется этой цели. Через полгода он потеряет политический капитал, и большинства добиться уже не удастся", — считает политолог Павел Шипилин.

Что касается других ключевых постов (президент может предлагать Раде своих кандидатов на посты премьер-министра, министров иностранных дел и Минобороны, а также руководителей Службы безопасности Украины), то тут, по словам экспертов, Зеленский может привлечь людей из своего предвыборного штаба. Большинство из них малоизвестны: опыт работы на руководящих постах есть у немногих, основная часть — юристы, ученые и общественники. Единственный экс-министр в команде — Александр Данилюк, он два года курировал финансы и, возможно, продолжит делать это в новом правительстве.

На окончательное формирование правительства сам Зеленский отвел 2,5 месяца. А пока у президента есть 30 дней, чтобы принести присягу и официально вступить в должность. До инаугурации эксперты из штаба нового главы государства уже пообещали закончить работу над некоторыми законопроектами. Среди приоритетных — документы, провозглашающие народовластие и равенство всех перед законом.

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