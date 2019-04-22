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Взрывы на Шри-Ланке 53 минуты назад
Трагедия в Шри-Ланке: как спецслужбы допустили зарождение ячейки ИГ в стране
МИД России рекомендует воздержаться от поездок на остров Шри-Ланка. Сегодня там прогремел новый взрыв: на воздух взлетел начиненный взрывчаткой грузовик. А чуть ранее на автобусной станции в пригороде Коломбо полиция обнаружила еще почти 90 детонаторов. Задержаны 24 подозреваемых. Выяснилось, что о подготовке атак спецслужбы знали заранее.
В Коломбо опять звучат взрывы. Начиненный взрывчаткой грузовик подорвался во время разминирования. Обошлось без жертв. В стране снова введен комендантский час.
Вот отсюда, от храма святого Антония в Коломбо, началась эта цепь кровавых терактов. Именно здесь во время пасхальной службы и прогремел первый взрыв. Часы на одной из башен остановились на 08:45, когда сработала бомба.
Следы крови на стенах и на полу. Ущерб пока никто даже не пытается оценить. Священники успокаивают прихожан и призывают к смирению.
"Мы все еще не можем прийти в себя, мы потеряли много жизней, так что разрушения сейчас не так важны. Для нас церковь — это дом. Мы хотим понять, что за знак Господь послал нам в день светлого праздника Пасхи", — говорит помощник настоятеля церкви святого Антония отец Чамора.
Полиция Шри-Ланки сообщает о задержании организаторов терактов. В подготовке 8 взрывов власти обвиняют исламистскую группировку "Таухиид Джамаат" (запрещена в России). Близкие к джихадистам ресурсы опубликовали фотографии исполнителей терактов. Серди них Абу Убайда, он же Захран Хашин, — один из двоих подорвавших себя в пятизвездочном отеле Шри-Ланки.
"Шангри-Ла" — один из самых фешенебельных отелей столицы острова. За сутки до взрыва в номере 616 поселились двое террористов-смертников, которые в воскресенье и привели в действие взрывное устройство. После взрыва полиция обыскала их номер и, как сообщается, нашла исламистскую литературу.
Основной компонент взрывчатки, разворотившей фасад гостиницы, — пластит С4. Мощность чудовищная — около 25 килограммов. Впервые Шри-Ланка столкнулась с подобным безжалостным нападением.
"Расследование продолжается, власти острова сделают все, чтобы террористы предстали перед судом и понесли наказание по всей строгости закона. Все поврежденные строения будут восстановлены. И мы, как нация, должны восстать из пепла. Мы заявляем, что террористы не смогут угрожать будущему нашего народа", — заявил министр жилищного строительства и культуры Шри-Ланки Саджит Премадаса.
Откуда на острове взялись боевики-исламисты, и как спецслужбы прозевали эти теракты. О "Таухиид Джамаат" информации немного: малоизвестная организация, состоящая в основном из местных цейлонских мавров. Потомки арабских купцов, осевших на острове в Средние века и смешавшихся с местным населением. При этом считается, что они часть "глобального террористического интернационала" Исламского Государства (запрещено в России).
Ранее группировку подозревали лишь в осквернении буддийских статуй, а ее лидера Абдула Разика 3 года назад арестовали за разжигание межнациональной розни. Но в начале 2019 года власти Шри-Ланки впервые обнаружили на острове полномасштабный лагерь ИГИЛ (запрещен в России). Выдавливаемые из Сирии, исламисты уже не первый год готовят себе новый плацдарм. На этот раз в южной и юго-восточной Азии.
Туристический рай Шри-Ланка популярна и у россиян. 60 тысяч наших соотечественников посещает этот остров ежегодно. По счастливому стечению обстоятельств ни один из российских туристов не пострадал. Столица Коломбо у прилетающих, как правило, служит перевалочным пунктом перед пляжным отдыхом.
"Мы прилетели в субботу, сходили на пляж, погуляли, вернулись в отель, но объявлен был комендантский час и нас не выпустили", — рассказывает туристка Екатерина Черепанова.
Известно, что во врем взрывов погибли как минимум 35 иностранных граждан. Миллиардер и самый богатый гражданин Дании Андерс Хольх Повльсен, совладелец интернет магазина Asos, потерял в этой трагедии троих из четырех своих детей. 23 апреля на острове объявлен общенациональный траур.
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