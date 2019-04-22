Майли Сайрус исполнила эротический танец в честь Пасхи

26-летняя американская певица Майли Сайрус опубликовала в своем "Инстаграме" видео, в котором она танцует соблазнительный танец в костюме пасхального кролика.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как звезда исполняет чувственный танец, раздеваясь практически до гола.

Весна пришла, зайчата!", — отметила Сайрус в подписи к видео.