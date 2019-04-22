Поселился с людьми и стал звездой Интернета: заблудившегося Умку на вертолете вернули на Чукотку
В поисках рыбы и лучшей жизни он преодолел сотни километров, возможно, даже дрейфовал на льдине, поселился рядом с людьми, подружился с собаками и стал звездой Интернета. Белый медведь, которого назвали камчатским Умкой, сегодня вертолетом возвращен на родину — в привычную среду обитания на Чукотке. Уезжать ему явно не хотелось. За судьбой краснокнижного гостя несколько дней наблюдали тысячи местных жителей.
На борту Ми-8 самые опытные охотоведы Камчатского края и приглашенный специалист из Хабаровска. Задача группы перевезти на Чукотку белого медведя, который впервые за много лет вышел к людям на севере Камчатки. Видео и фото с полярным хищником в селе Тиличики сделал, пожалуй, каждый местный житель. Вместе с популярностью медведь приобрел имя — камчатский Умка.
"Поворачиваюсь, и он проходит мимо. Прошел на территорию. Там собакам рыбы положили, он ее съел. Собаки гавкают, он вообще ноль эмоций, но вел он себя вообще спокойно, превосходно", — рассказывает Иван Пивоваров, житель села Тиличики.
Впервые в Олюторском районе белый медведь вышел к людям на Корфском рыбокомбинате, хищника привлек запах. Изучив местность и пообедав, зверь пошел дальше. В следующий раз белый медведь зашел уже в жилой двор. Александр Жулин в 6 утра вышел погулять с собакой и никак не ждал такой встречи.
"Отсюда вот завернул и пошел в мою сторону. Я, конечно, назад убежал, жить-то хочется", — вспоминает Александр Жулин, житель села Тиличики.
Опасное соседство нужно было срочно прекращать. С просьбой выделить вертолет к руководству МЧС страны обратился губернатор Камчатского края. Прибывшая на борту воздушного судна группа ранним утром отправляется на поиски белого медведя. Найти его удается лишь после обеда.
Умка снова на территории рыбокомбината, почти не различим на пирсе. Специалисты подкрадываются к медведю, как можно ближе. Главное, не спугнуть, чтобы тот не прыгнул в воду.
Действия снотворного должно хватить на 10 часов. Но, как говорит зоотехник Дмитрий Звягинцев, леопард и белый медведь — единственные виды, которые могут проснуться неожиданно, какую бы дозу не вколи.
"Это совсем небольшой медведь, самец. Не сказать, что он совсем истощен. Жировая клетчатка у него присутствует, он во вполне нормальном состоянии", — рассказывает о животном Дмитрий Звягинцев, главный зоотехник зоосада "Приамурский".
Умку грузят в клетку. Следующая часть операции — выпуск медведя на волю — займет не меньше четырех часов, а потому вылет планируют на следующий день. Специалисты объясняют: все, что испытывает полярный зверь, пойдет ему на пользу.
"Он уже будет опасаться, понимать, что все неудобства, пережитые им за последнее время, предоставлены ему человеком. Соответственно, он будет ассоциировать на подсознательном уровне, что человек — это враг", — поясняет Александр Сельницын, руководитель группы, консультант Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края.
На пути следования циклон. На сбор группы и погрузку клетки в вертолет даются считанные минуты. В воздухе за медведем следят несколько пар глаз.
"После наркоза он пришел в себя, сейчас он вполне жизнеспособен. Естественно, немного испытывает стрессовое состояние", — говорит Дмитрий Звягинцев, главный зоотехник зоосада "Приамурский".
Путь до Чукотки занимает чуть больше трех часов. Клетку выгружают за считанные минуты, вертолет перелетает на безопасное расстояние. Группа рассредоточивается вокруг медведя.
Пара осторожных шагов, и Умка выбегает на волю. Последний строгий взгляд в сторону организаторов экстремального путешествия — и домой. Хищнику оставили трехдневный запас рыбы, но он ему вряд ли понадобится.
На побережье Тихого океана у белого медведя будет все, что нужно. Недалеко от мыса Наварин есть лежбище нерп, водятся касатки — это естественный рацион хищника. До ближайшего населенного пункта — больше 100 километров. Как говорят охотоведы, вероятность, что Умка снова выйдет к людям, крайне мала.
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