Недетские разборки: агрессивные родители мстят за обиды своих чад

Следственный комитет устанавливает обстоятельства ЧП в Химках, где на детской площадке избили ребенка. Там подрались двое детей, и отец одного из них решил отомстить за сына. Дело дошло до скорой помощи и полиции. Снятием побоев закончился и дворовый конфликт в подмосковном Одинцове.

"Повалил его на землю и начал на нем, 74 килограмма, прыгать", — рассказывает мать пострадавшего ребенка.

Узнав, что на 7-летнего сына напал соседский мальчишка, разбираться во двор вышел отец. Эмоций не сдержал.

"Попало по переносице. У него пошла кровь. Это, естественно, было неправомерно со стороны моего мужа. Он свою вину не отрицает", — признает Оксана Бычкова.

11-летнего Руслана увезли в больницу.

"Ушиб мягких тканей головы, носовое кровотечение и ссадина лица", — перечисляет полученные ребенком травмы официальный представитель ГСУ Следственного комитета России по Московской области Ольга Врадий.

Во дворе продолжают обсуждать произошедшее. Кто-то из взрослых считает, что мальчик получил по заслугам. Говорят, что не по годам крепкий Руслан не дает проходу местной детворе.

"Моему было восемь лет, Руслану, соответственно, десять. И у нас начались конфликты. Он бил его, конечно", — рассказывает мать мальчика, пострадавшего в стычках с Русланом.

На жалобы соседей мать Руслана никак не реагировала, а обратиться в полицию родители так и не собрались.

В Одинцове конфликт на детской площадке перерос во взрослую драку.

- Сюда!

- Убери пистолет!

Владлена Воробьева говорит, что пневматический пистолет она достала, когда ее, мужа и дочь начали избивать.

"Били палкой по спине. Я этого опять-таки не видела. Я только это ощутила. То, что предметом ударили по спине тяжелым. В общем, били ее где-то 4-5 девушек", — рассказывает Владлена Воробьева.

А началось все с мелочи: восьмилетняя Алина пожаловалась родителям на двух мальчиков, которые мешали ей играть. Отец отчитал обидчиков. У детей — другая версия.

"Он взял меня в удушающий, дал мне по лицу. И по башке ударил", — рассказывает ребенок.

"Девочки нас начали обзывать там", — добавляет второй мальчик.

— Так кто первый начал обзываться?

— Не говори эти слова!

"Девочки! Они подошли ко мне и сказали: давай, крути своими ногами, а то ты получишь люлей!" – разъясняет мальчик.

Каждая из сторон обвиняет во всем другую.

"Лично я взяла палку вот такого размера, поясняет Назиля Бахышова. — Я ее держала в руках для защиты".

- А ударил кто первый?

- Он меня ударил!

- Кулаком ударил?

- Да.

- Куда, в висок ударил?

- В бровь. Вот — бровь. У меня есть бумажки-справки.

Правда, показывать документ Бахышовы почему-то не хотят. Говорят, покажут только по запросу суда. Воробьевы показывают справку о сотрясении мозга 8-летней дочери. О том, какие психологические травмы получили дети, похоже, никто не думает.

"Родители сейчас слишком тревожные, слишком нервные, слишком уставшие. Им некогда вникнуть в суть процесса, в суть ситуации. Реагируют эмоционально, неспокойно, неинтеллектуально, невдумчиво, а просто — с места в карьер!" – констатирует детский психолог Оксана Мищенко.

Правоохранительные органы проводят проверку. И с агрессивным поведением родителей теперь будут разбираться следователи.