Порошенко устроили проводы на Банковой: он пообещал вернуться и победить

В Киеве сторонники проигравшего на выборах действующего президента Украины Петра Порошенко устроили ему публичные проводы под названием "Спасибо, Петр".

Порошенко впервые появился на публике после выборов, выйдя к участникам митинга с супругой Мариной.

Уходящий президент Украины обратился к своим сторонникам и пообещал вернуться после следующих выборов. "К следующим выборам мы начинаем подготовку уже сейчас", — сказал Порошенко. "Наши главные победы еще впереди", — успокоил он собравшихся.

21 апреля на Украине прошел второй тур президентских выборов. По предварительным данным, соперник Порошенко Владимир Зеленский набрал 73,22 процента голосов, у действующего президента — 24,46 процента.