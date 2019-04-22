В США мужчина сбросил 20 килограммов, питаясь 46 дней только пивом и кофе

43-летний директор по продажам пивоварни Fifty West из Огайо Дел Холл 46 дней питался исключительно пивом. Мужчина в восторге, он сбросил 20 килограммов.Сотрудник Fifty West каждый день выпивал от двух до пяти бокалов пива, кроме этого употребляя только черный кофе и воду, сообщает USA Today.

За 46 дней такой диеты Холл похудел со 132 до 112,7 килограмма. Бывший военный признался, что чувствует себя помолодевшим на четверть века.

По словам американца, за 46 дней такого поста он почти не устал от пива.

Возвращаться к нормальному питанию сотрудник Fifty West планирует постепенно – начать с бульона, затем добавить в меню овощи на пару и мясо.

Американец планирует впредь вести здоровый образ жизни. Благо у пивоварни Fifty West есть свои секции гребли, пляжного волейбола и бега.