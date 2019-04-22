Картинный детектив: похищенный пейзаж Левитана нашелся на аукционе

Столичные СМИ сегодня распространили срочную новость: в Москве украдена картина Исаака Левитана. О пропаже полотна "Летний пейзаж. Пашня" заявил глава Независимой экспертизы имени Третьякова. Стоимость работы более 2 миллионов рублей. Полицейские нашли картину довольно быстро: она была выставлена на аукцион.

Много героев и запутанный сюжет. Пропала "Пашня" несколько месяцев назад, но в полицию ее владелец обратился только сейчас, когда увидел полотно на сайте аукциона.

Александр Чвала, директор научно-исследовательской экспертизы имени Третьякова, картиной владел как частное лицо. Год назад решил ее продать. Помощь предложила знакомая. Покупатель якобы нашелся быстро, озвучил цену — 2 миллиона 240 тысяч. Полотно Чвала передал под расписку.

Вот в этом подвале владелец держал в руках свой "Летний пейзаж" в последний раз. Ни денег, ни картины Чвала так больше и не увидел. Через несколько месяцев она всплывает по другому адресу — Старый Арбат, 38. Ломбард. Там говорят, что Левитан действительно был. Его заложили, но так и не выкупили. Тогда картину выставили на торги.

"Здесь не ПТС, как в автомобилях. У нас нет возможности проверить, принадлежит ли картина этому человеку", — объясняет Реганна Аракелян, управляющий директор ломбарда.

Известно, что новый владелец выкупил картину за 1 миллион рублей — в два раза ниже рыночной стоимости — и выставил Левитана на торги.

"История попадания картины на аукцион типовая, все картины, все предметы коллекционирования одинаковым образом попадают сюда. Картина была продана на аукционе, но в связи со сложившейся ситуацией в данный момент временно она находится у законного владельца, который сдал ее на аукцион", — говорит Сергей Бурмистров, генеральный директор аукционного дома "Литфонд".

Новый владелец, общаться с журналистами отказался. По неподтвержденной информации, картина "Летний пейзаж. Пашня" сейчас находится в галерее "Артефакт". Внутри здание разделено на несколько маленьких галерей, одну из которых как раз арендует человек, выкупивший полотно в ломбарде. Известен номер галереи — 24. Но дверь на замке, внутри никого нет. В ситуации уже разбираются полицейские. А все участники истории сходятся в одном: главное, что Левитан нашелся.