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22 апреля 201922:05

США обещают награду за сведения о деньгах "Хезболлы"

Global Look Press

За информацию, позволяющую сорвать финансовые операции "Хезболлы", Вашингтон обещает награду в 10 миллионов долларов. Помощник госсекретаря по вопросам дипломатической безопасности Майкл Эванофф пояснил, что США хотят положить конец финансовым потокам организации.

При этом Эванофф обещал полную секретность для поступающей информации и ее источников, сообщает ТАСС. Желающие предоставить за вознаграждение информацию о финансах "Хезболлы" на Ближнем Востоке и по всему миру, которые могут быть использованы для организации терактов, предлагается использовать сайт Минюста США.

Здесь уверены, что обещание награды создаст стимул, для предоставления информации, которая позволит американцам ликвидировать сеть финансирования "Хезболлы". Вашингтон использует все возможности для ликвидации всех источников денежных поступлений военнизированной шиитской ливанской группировки, заверил замминистра финансов США Маршалл Биллингсли.

Войну с финансированием "Хезболлы " США ведут с 2017 года. За это время было выявлено около 40 отдельных лиц и организаций из Аргентины, Парагвая и до Гамбии, финансирующих "Хезболлу".

Госдеп США заявил, что активность "Хезболлы" была выявлена в прошедшие годы в Азербайджане, Болгарии, Нигерии, Панаме, в Перу, на Кипре и в Таиланде. Вашингтон применил к этой организации новые санкции с ноября 2018 года, а Великобритания включила "Хезболлу" в список террористических организаций.

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