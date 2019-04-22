В компании "Ритуал" объяснили, что случилось с могилой Осина

В московской компании "Ритуал" опровергли информацию о том, что могилу певца Евгения Осина на Троекуровском кладбище якобы осквернили вандалы.

"Возгорание произошло по вине недобросовестных сотрудников кладбища. Соседние захоронения не пострадали. Ограждения никогда не было, его в принципе сломать не могли", — сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия.

Ранее СМИ сообщали, что на могиле певца неизвестные сожгли крест и венки, сломали ограду и разбили табличку. Бывшая жена Евгения Осина намерена подать по факту произошедшего заявление в правоохранительные органы и жалобу на Троекуровское кладбище.

Автор хитов "Плачет девушка в автомате", "Восьмое марта", "Качка", "Таня плюс Володя" скончался в ноябре 2018 года в возрасте 54 лет от остановки сердца. Последние несколько лет жизни у певца были серьезные проблемы с алкоголем.