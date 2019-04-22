Форвард "Лос-Анджелеса" Ковальчук прибыл в расположение сборной России

Российский нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук присоединился к национальной команде в Новогорске для подготовки к чемпионату мира-2019 по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии. Ранее форвард "королей" получил вызов в сборную России.

В нынешнем сезоне Ковальчук провел 64 игры за "Кингз", набрав в них 34 (16 шайб + 18 передач) очка. Его команда не сумела выйти в плей-офф, заняв последнее место в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею с шайбой пройдет в словацких городах Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая 2019 года.