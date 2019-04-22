Шесть человек погибли при крушении самолета в США

Авиакатастрофа в США: небольшой двухмоторный самолет разбился при заходе на посадку в аэропорту города Керрвилл в Техасе. На борту самолета был пилот и пятеро пассажиров. Все они погибли.

На место крушения выехали сотрудники Федерального управления гражданской авиации США, сообщает ТАСС. Они должны выявить причины авиакатастрофы.