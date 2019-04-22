В США скончался продюсер "Выжившего" и "В постели с Мадонной"

Кино- и телепродюсер Стив Голин скончался в Лос-Анджелесе. Ему было 64 года. И несколько последних лет он вел борьбу с раком. Стив Голин был продюсером фильмов "Игра", "Выживший", "Вавилон", "Быть Джоном Малковичем" и "Дикие сердцем".

Голин также продюсировал сериал "Мистер Робот", сообщает Hollywood Reporter. Этот сериал и фильм "Выживший" получили "Золотой глобус". А фильм "В центре внимания", над которым работал Стив Голин, получил "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Он также выступал продюсером фильма "В постели с Мадонной", "Руби" и "Папаша умирает… Кто получит наследство?" Всего в его карьере была работа над 93 фильмами.

В 1976 году Стив Голин окончил школу искусств в Нью-Йоркском университете, а через 10 лет после этого стал сооснователем кинокомпании Propaganda Films. В 2000 году он уже в одиночку основал Anonymous Content.