Валерий Шанцев лишился поста в ХК "Динамо"

В Москве состоялось заседание совета директоров московского "Динамо", на котором Валерий Шанцев был отправлен в отставку с должности генерального директора хоккейного клуба. Его преемником стал Евгений Кровопусков.

Изменения в руководстве бело-голубых произошли в связи с передачей прав на выступление в сезоне-2019/20 в КХЛ новому юридическому лицу – АНО ХК "Динамо-Москва", зарегистрированному 16 апреля 2019 года, сообщает официальный сайт динамовского клуба.

Учредителями новой структуры стали банк ВТБ и Фонд поддержки национального спорта, культуры и образования.