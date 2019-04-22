Экс-спартаковец Пашалич принес победу "Аталанте" в игре с "Наполи"

В Неаполе завершился матч 33-го тура чемпионата Италии по футболу между "Наполи" и "Аталантой". Гости добились волевой победы со счетом 2:1. Победный мяч забил бывший полузащитник московского "Спартака" Марио Пашалич.

Хозяева поля вышли вперед на 28-й минуте первого тайма. За "Наполи" отличился Дрис Мертенс. После перерыва Дуван Сапата сравнял счет. А за десять минут до окончания матча Марио Пашалич принес гостям победу.

"Аталанта" идет пятой в чемпионате Италии, набрав 56 очков после 33 игр. "Наполи" располагается на второй строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 67 баллов.