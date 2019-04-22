Спецслужбы Индии и США предупреждали правительство Шри-Ланки о возможности терактов

Спецслужбы Соединенных Штатов Америки и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности неминуемых террористических актов. Об этом сообщила в понедельник, 22 апреля, американская телекомпания CNN, ссылаясь на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Силву.

Как рассказал министр, правительство Шри-Ланки получило из-за рубежа информацию о том, что в стране может произойти "что-то ужасающее". Но премьер-министру Ранилу Викрамасингхе об этом предупреждении не сообщили.

Министр полагает, что теракты, произошедшие на Шри-Ланке, стали следствием не провала аппарата спецслужб страны, а неспособности адекватно отреагировать на предупреждение.

21 апреля на Шри-Ланке произошла крупнейшая в истории страны серия террористических актов, напоминает ТАСС. Всего в городах Коломбо, Баттикалоа и Негомбо прогремело восемь взрывов – в отелях, церквях, жилом комплексе и у столичного зоопарка. Коломбо пострадал больше всего. Теракты унесли жизни более 290 человек, порядка 500 человек получили ранения различной степени тяжести. По данным министерства иностранных дел Шри-Ланки, в результате терактов погибли более 30 иностранцев.

Как подтвердили правоохранители, в серии атак были задействованы семь смертников, являющихся гражданами Шри-Ланки. В момент взрывов в церквях шли пасхальные службы. Террористы выбрали своими мишенями христианские храмы во время празднования Пасхи.