Путин и Лукашенко провели телефонные переговоры

Владимир Путин провел телефонные переговоры с Александром Лукашенко. Как сообщила пресс-служба Кремля, президенты обсудили текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества. Других подробностей не приводится, передает телеканал "Россия 24".

Предыдущий телефонный разговор между лидерами России и Белоруссии состоялся около месяца назад — 26 марта.