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Ситуация вокруг КНДР 48 минут назад

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23 апреля 201907:14

24 апреля Ким Чен Ын прибудет в Россию на бронепоезде

EPA

Стало известно, что Ким Чен Ын прибудет в Россию 24 апреля на бронепоезде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.

Утром бронепоезд приедет в Хасан, далее – в Уссурийск, а оттуда поедет во Владивосток. Ранее управляющий делами Ким Чен Ына северокорейский чиновник Ким Чхан Сон проверил вокзал Владивостока на предмет безопасности.

Пока что поезда на ДВЖД курсируют по расписанию, однако в процессе движения бронепоезда по ветке Хасан – Уссурийск и по Транссибу расписание может меняться.

Ранее сообщалось, что переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся 25 апреля. Они пройдут в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский (Владивосток).

Утром 23 апреля во Владивосток прилетела делегация из КНДР. Один из ее членов ударил по камере южнокорейского журналиста.

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