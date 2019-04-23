Безопасность россиян на Шри-Ланке: советы Ростуризма

МИД РФ рекомендует россиянам отказаться от поездок на Шри-Ланку. А Ростуризм выпустил подробные советы для тех туристов, кто уже находится в стране.

Им рекомендуют не покидать территории отелей и гостиничных комплексов, не выходить в город без лишней необходимости. Исключение — организованный выезд в аэропорт. Ведомство также советуе туроператорам прекратить продажу туров в этом направлении и обязывает их предупреждать туристов об опасности поездок на Шри-Ланку.

Также Ростуризм напоминает, что туристы могут расторгнуть договор с туроператором и потребовать назад свои деньги, за исключением уже понесенных расходов. В этой ситуации необходимо сослаться на существенное ухудшение условий путешествия, напоминает телеканал "Россия 24".