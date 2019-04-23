Федеральный апелляционный суд США отказался выпускать под залог информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.

Есть информация о том, что ее будут держать в заключении до тех пор, пока она не даст показания по делу Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает адвокат основателя WikiLeaks.

Самого Ассанжа арестовали 11 апреля в Лондоне, напоминает телеканал "Россия 24". США затребовали его экстрадиции как раз на основании дела о взломе правительственных компьютеров. По версии следствия, Ассанж действовал в сговоре с Мэннинг.