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Джулиан Ассанж и WikiLeaks 1 час назад

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23 апреля 201900:29

Суд США отказался выпускать под залог информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Федеральный апелляционный суд США отказался выпускать под залог информатора WikiLeaks Челси Мэннинг.

Есть информация о том, что ее будут держать в заключении до тех пор, пока она не даст показания по делу Джулиана Ассанжа. Об этом сообщает адвокат основателя WikiLeaks.

Самого Ассанжа арестовали 11 апреля в Лондоне, напоминает телеканал "Россия 24". США затребовали его экстрадиции как раз на основании дела о взломе правительственных компьютеров. По версии следствия, Ассанж действовал в сговоре с Мэннинг.

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