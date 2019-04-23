Природные пожары в Забайкалье: последние новости из региона

Ущерб от природных пожаров в Забайкалье, по предварительным данным МЧС, оценивается в 280 миллионов рублей. Социально значимые объекты, как говорят спасатели, не пострадали. В то же время огнем уничтожены почти 100 жилых домов. Местные власти начинают выплачивать единовременную материальную помощь пострадавшим.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших в результате природных пожаров продолжается до сих пор. Огонь охватывал дома так быстро, что на улицу выходили в чем были — ни вещей, ни документов.

Потерявших жилье расселяют в санаториях края, кто-то едет к родственникам. В правительстве края начались расчеты по выплатам потерявшим жилье.

Синоптики прогнозируют усиление ветра в ближайшие сутки. А значит, угроза новых возгораний и переноса огня на другие поселки возрастает. МЧС в полной готовности. В городе введен режим ЧС.

Осуществляется постоянный контроль с воздуха. Регулярные облеты "Авиалесоохраны" позволяют фиксировать на карте новые очаги. В труднодоступной местности работает пожарный десант.

По всему региону выставлены пожарные патрули, даже в Чите. Пожароопасная обстановка усугубляется длительным отсутствием осадков в крае.

Главной причиной природных пожаров специалисты называют человеческий фактор. В 85 процентах случаев это опал сельскохозяйственных угодий, незатушенный костер или окурок. Из всех лесных пожаров страны 95 процентов сегодня сосредоточены в Забайкалье.