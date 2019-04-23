Из-за поведения Трампа цена нефти побила полугодовой рекорд

Баррель дороже 74 долларов. Цена на нефть побила полугодовой рекорд на фоне новостей об очередных мерах США против Ирана. Есть и другие факторы, которые влияют на рост нефти. Но все они так или иначе связаны с поведением администрации Дональда Трампа.

В понедельник стоимость барреля марки Brent превысила 74 доллара. Последний раз она стоила так дорого в ноябре 2018 года. В основе этого бурного роста не один, а сразу несколько факторов. Но все, так или иначе, связаны с политикой Соединенных Штатов, которая приводит к нехватке углеводородов на мировом рынке.

Во-первых, администрация Трампа намерена полностью перекрыть поставки из Ирана. Против страны уже действуют американские санкции. Экспорт на их фоне постоянно сокращается. В апреле он упал ниже отметки в миллион баррелей в сутки.

Правда, до сих пор ограничительные меры предусматривали поблажки. Нефть у Исламской республики все еще могли покупать Китай, Индия, Италии, Турция, ряд других стран. Новость о том, что США собираются эти исключения отменить, как раз и привела к резкому росту цен.

В то же время продолжают падать поставки нефти из Венесуэлы. И тоже на фоне американских санкций. Правительство президента Мадуро сообщило ОПЕК, что добыча углеводородов в стране снизилась до нового минимума в марте и составила 960 тысяч баррелей в сутки. Это на 500 тысяч меньше, чем было в феврале.

Ситуация в Ливии, которая также является значимым экспортером нефти, тоже заметно влияет на рост стоимости барреля. И тоже не без участия США.

"Мы наблюдаем эскалацию конфликта в Ливии, что тоже негативно влияет на нефтяной рынок, — отмечает Герман Ванг, обозреватель S&P Global Platts. — Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил поддержку Хафтару и подчеркнул, значение сохранить добычу нефти. Однако борьба за власть в Ливии может дестабилизировать поставки нефти из этой страны на общий рынок. Поэтому я считаю, что сегодня именно фактор Ирана и Ливии двигает цены на нефть вверх".

Действия администрации Трампа с трудом поддаются логике. С одной стороны, президент США продолжает утверждать, что дорогая нефть — это плохо. А с другой — делает все, чтобы она подорожала. Так или иначе, России это играет на руку. Как известно, углеводороды — наша главная статья экспорта. В прошлом году доходы от продажи нефти составили почти 130 миллиардов долларов. Это на 38 процентов больше, чем в 2017 году. Так что рост цен российской экономике только на пользу.

Но вот вопрос — сколько продержится этот позитивный нефтяной эффект? Одни эксперты считают, что 74 доллара за баррель — это сейчас потолок. Другие допускают рост до 80 и выше.

Во многом это будет зависеть от того, смогут ли другие производители, такие, как Саудовская Аравия и Ирак, компенсировать падение экспорта из Ирана и Венесуэлы. Также в ближайшее время стоит понаблюдать за действиями ОПЕК. В конце прошлого года участники организации договорились снижать объемы добычи суммарно на 1 миллион 200 тысяч баррелей в день. Но если в июне сделку не продлят, цены, очевидно, снова пойдут вниз.