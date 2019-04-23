КХЛ назвала лучших игроков апреля

Континентальная хоккейная лига на основании статистических данных определила лауреатов апреля в трех номинациях. Лучшим вратарем стал Юха Метсола из "Салавата Юлаева", отразивший в четырех матчах плей-офф Кубка Гагарина 95,92% бросков при коэффициенте надежности 1,51.

Среди защитников вне конкуренции оказался игрок обороны московского ЦСКА Мэт Робинсон. Канадец набрал 5 (3+2) очков в девяти матчах, добившись победы в шести из них. Его показатель полезности стал лучшим для хоккеистов его амплуа – +6.

Форвард ЦСКА Михаил Григоренко был признан лучшим нападающим месяца. В девяти встречах он набрал 7 (6+1) баллов. Григоренко стал автором хет-трика в первом поединке финальной серии с "Авангардом".