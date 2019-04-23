КНДР подтвердила, что Ким Чен Ын скоро приедет в Россию для встречи с Владимиром Путиным

Корейская Народно-Демократическая Республика подтвердила, что лидер страны Ким Чен Ын "скоро" посетит Российскую Федерацию, чтобы встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщило информационное агентство Yonhap.

Дата и место проведения встречи пока не уточняются, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сообщил, что подготовка саммита Владимира Путина и Ким Чен Ына вступила в финальную стадию. До этого Кремль сообщал, что встреча глав России и Северной Кореи пройдет в России до конца апреля.

Ранее Yonhap сообщал, что, скорее всего, встреча лидеров двух стран пройдет во Владивостоке. Сотрудник железнодорожного вокзала Владивостока рассказал журналистам, что чиновник из КНДР Ким Чхан Сон, который считается управляющим делами северокорейского лидера Ким Чен Ына, уже осмотрел железнодорожный вокзал во Владивостоке на предмет безопасности.