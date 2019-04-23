Под Санкт-Петербургом горят склады со стройматериалами

Во Всеволожском районе Ленинградской области, в 15 километрах от Санкт-Петербурга, горят два одноэтажных ангара со строительными материалами. Общая площадь пожара составляет 2,5 тысячи квадратных метров. О происшествии СМИ сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Как уточняется, ангары находятся в промзоне поселка имени Свердлова. По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Сообщение о пожаре в поселке Свердлова на улице Петрозаводской поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях ГУМЧС в 21:48. В 23:10 пожару был присвоен второй ранг, передает РИА Новости.