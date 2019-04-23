"Челси" не смог обыграть "Бернли" в чемпионате Англии

В Лондоне местный "Челси" принимал на своем поле "Бернли" в рамках 35-го тура чемпионата Англии по футболу. Команда Маурицио Сарри не смогла удержать победу в матче. Встреча завершилась боевой ничьей со счетом 2:2.

Все мячи в этой игре были забиты в первом тайме. Гости вышли вперед на восьмой минуте усилиями Джеффа Хендрика. Однако в течение следующих шести минут "аристократы" отправили два гола в ворота "Бернли". Их авторами стали Н'Голо Канте и Гонсало Игуаин.

Но удержать победный счет хозяевам поля не удалось. На 24-й минуте первого тайма нападающий "Бернли" Эшли Барнс огорчил вратаря лондонцев Кепу Аррисабалагу. Больше мячей зрители в этой встрече не увидели.

В турнирной таблице чемпионата Англии "Челси" с 67 очками располагается на четвертом месте. "Бернли" идет 15-м, набрав 40 баллов.