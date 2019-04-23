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23 апреля 201902:56

Борис Грызлов в связи с победой Зеленского надеется на подвижки в вопросе Донбасса

Российский полпред на минских переговорах Борис Грызлов надеется, что победа Владимира Зеленского поможет договориться о "пасхальном перемирии" в Донбассе. Также, по его словам, при новом президенте может активизироваться обмен пленными.

Ближайшая встреча контактной группы запланирована на 24 апреля, напоминает телеканал "Россия 24". Грызлов отметил, что результаты второго тура стали поражением "партии войны". Но предположил, что она может использовать переходный период для обострения ситуации в зоне конфликта.

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в свою очередь отметил, что урегулирование в Донбассе будет зависеть не только от Владимира Зеленского.

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