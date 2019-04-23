Языковая реформа в Латвии: толерантное отношение к русским закончилось?

Сегодня, 23 апреля, конституционный суд Латвии окончательно решит вопрос о статусе русских школ в стране. По реформе, которую провела правящая национальная коалиция, школы национальных меньшинств должны перейти на преподавание большинства предметов на латышском языке. Русские в стране, которых, по последним оценкам, не меньше трети населения, с этим не согласны и требуют пересмотра закона. Как проходила эта реформа? Есть ли шансы на то, что конституционный суд встанет на сторону недовольных?

Новая волна борьбы за право русских детей обучаться на родном языке развернулась в Латвии в 2017 году – тогда в стране начали обсуждение законопроекта, который бы окончательно перевел школы на латышский. Русский фактически приравнивался к иностранному. Учиться на нем дети могли лишь в начальной и средней школе, и ближе к концу обучения 80 процентов предметов, по задумке законодателей, должны были преподаваться на латышском. Чтобы выступить против таких правил, на улицы выходили до 10 тысяч человек – это для страны с населением меньше 2 миллионов немало.

Несмотря на многотысячные протесты, осенью 2018 года парламент страны принял документ. Но активисты пошли в суд, и дошли до главного суда страны – конституционного. В штабе защиты русских школ не рассчитывают на то, что реформу полностью отменят. Но надеются на мягкое решение.

"Они могут сказать: мол, государство имеет право это делать. Но с другой стороны, государство должно отслеживать результаты, надо подготовить учителей. Суд при благоприятном исходе может еще сказать, что из-под этой регуляции надо вывести частные школы и университеты. Сейчас частные школы и университеты не имеют права учить на русском языке. А при неблагоприятном исходе могут сказать, что, в соответствии с конституцией Латвии, высшей ценностью являются латышская культура и язык. А поэтому все шаги, направленные на это, должны приветствоваться", — комментирует ситуацию депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов.

В первый раз войной на школы пошли в начале двухтысячных. И тогда, говорят активисты, конституционный суд как раз принял мягкое решение: мол, вводить все изменения нужно постепенно, и важно следить за тем, чтобы не падало общее качество образования. Но сейчас, опасаются протестующие, период толерантного отношения к русским закончился.

"На горизонте одного-двух поколений, то есть в течение 25-50 лет, количество русскоязычных в Латвии сократится до символического значения. Сохранение русских школ – это залог выживания русской общины Латвии", — отмечает представитель штаба защиты русских школ, организатор митингов Илья Козырев.

Но главное, говорят активисты, что новая реформа абсолютно не учитывает интересы детей. Ведь русский язык, которым пользуются сотни миллионов людей по всему миру, полезен во взрослой жизни – с ним гораздо легче найти высокооплачиваемую работу, чем с одним латышским. Кроме того, есть возможность искать информацию на русском – как в Интернете, так и в профессиональной литературе. Единственная альтернатива для латышей – учить английский на том же уровне. Однако родители жалуются, что школьные учителя не обладают для этого нужным уровнем квалификации.