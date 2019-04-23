Сход оползня в Колумбии: число жертв увеличилось до 20 человек

Национальное управление по управлению рисками стихийных бедствий Колумбии сообщило, что число жертв схода оползня в стране увеличилось до 20 человек.

Ранее СМИ сообщали о 17 погибших.

По данным управления, в муниципалитете Росас (департамент Каука) в результате схода оползня погибли 20 человек, а общее число жертв в результате ливневых дождей в стране достигло 33 человек. По прогнозам метеорологов, дожди продолжатся в Колумбии минимум до первой недели июня, передает РИА Новости.

ЧП в Кауке произошло рано утром 21 апреля. В результате дождей, обрушившихся на Колумбию, 18 человек пропали без вести, 22 человека ранены, около 40 домов оказались разрушенными и более 850 строений пострадали.