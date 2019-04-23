Свидлер и Карлсен лидируют на шахматном турнире в Германии

В немецких городах Карлсруэ и Баден-Баден продолжается представительный шахматный турнир GRENKE Chess Classic. По итогам третьего тура в нем лидируют россиянин Петр Свидлер и норвежец Магнус Карлсен. У обоих гроссмейстеров по 2,5 балла.

Свидлер в третьем туре встречался с немецким шахматистом Георгом Майером. Россиянин, играя белыми фигурами, завершил партию на 37-м ходу в свою пользу. Карлсен же разошелся миром с индийцем Вишванатаном Анандом.

Третье место после трех туров делят Вишванатан Ананд и Фабиано Каруана (по 2 балла). Далее идут Левон Аронян и Максим Вашье-Лаграв (по 1,5 очка), Аркадий Найдич, Франсиско Вальехо, Георг Майер (по 1 баллу). Замыкает турнирную таблицу Винсент Каймер, уступивший во всех трех стартовых поединках.