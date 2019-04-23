РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками

На Рижском вокзале в Москве 23 апреля состоится презентация нового купейного вагона РЖД. Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами. Также в таком вагоне к услугам пассажиров будут сейфы, холодильники и микроволновки.

Фото нового вагона были обнародованы в феврале, напоминает РИА Новости. Вагоны были сделаны группой "Трансмашхолдинг" по заказу "дочки" РЖД – "Федеральной пассажирской компании".

Сейфы с электронными замками будут располагаться за подголовником нижнего сиденья. Купе будет оснащено розетками, а также кондиционером, при этом температуру в помещении пассажиры смогут контролировать самостоятельно. Они также смогут открывать окна, в том числе и в коридоре.

Душевые кабины будут находиться в туалетной комнате. В коридорах появятся сервисные зоны, где можно будет разместить микроволновку, холодильник, вендинговый автомат и пурифайер для воды.

Стены вагона будут оформлены в бежевых тонах, а полки будут синего цвета.