У берегов Камчатки произошло два землетрясения за сутки

У юго-восточного побережья Камчатки произошло два землетрясения за сутки. Магнитуда первого составила 4,5. Его очаг залегал на глубине 60,8 километра под морским дном, эпицентр находился 190 километров к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

Второе землетрясение, произошедшее спустя 6 часов, имело магнитуду 4,7, передает ТАСС. Очаг залегал выше – на глубине всего 17,9 километра. Эпицентр почти совпадал с первым: 180 километров к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского.

В обоих случаях жители не почувствовали подземных толчков.

Ранее относительно сильное землетрясение (магнитудой 6,3) произошло на Камчатке 29 марта. Жители чувствовали толчки силой до 3 баллов.