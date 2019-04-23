ФРГ планирует привлечь Россию к защите климата и мировых благ

Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе "защиты мировых благ", а также обеспечении продовольственной безопасности. Об этом сообщил немецкий телеканал SWR.

Такое заявление Мюллер сделал, собираясь в Россию с визитом, цель которого – привлечение Москвы в различных сферах международного сотрудничества в качестве партнера.

Также министр планирует обсуждать в Москве вопросы международной защиты климата и обеспечения устойчивого развития, передает РИА Новости.

Ранее посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич сообщил, что у обеих стран есть множество сфер для развития сотрудничества (экономика, торговля). И, несмотря на санкции, у России и у Германии есть готовность, преодолев конфликт, наладить диалог.