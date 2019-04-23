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Смена власти в Казахстане 1 час назад

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23 апреля 201905:12

Стало известно имя первого кандидата в президенты Казахстана

Валерий Шарифулин/ТАСС

Республиканское общественное движение "Улы Дала Кырандары" ("Орлы великой степи") выдвинуло своего кандидата в президенты Казахстана. Садыбек Тугел – первый претендент на президентский пост страны, чьи документы уже поданы в ЦИК.

Садыбеку Тугелу 64 года. Он — вице-президент Федерации национальных видов спорта, шеф-редактор журнала "Казанат" и член национального Союза писателей, передает РИА Новости.

20 марта Нурсултан Назарбаев, возглавлявший страну почти 30 лет, сложил с себя полномочия президента. Главой Казахстана стал бывший председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. Досрочные выборы назначены на 9 июня 2019 года.

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