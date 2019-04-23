В аэропорт Владивостока прибыл внеплановый рейс из Пхеньяна

Во вторник, 23 апреля, в аэропорт Владивостока прибыл внеплановый авиарейс из Пхеньяна. Самолет встречают российские и иностранные журналисты, полагающие, что этим рейсом могла прилететь служба безопасности лидера КНДР Ким Чен Ына.

Согласно информации на табло, обратно в Пхеньян самолет вылетит в 11:50 по местному времени (4:50 по времени Москвы).

Как уточняется, 23 апреля в 11:00 авиарейс JS-371 из Пхеньяна выполнил самолет Ту-204 авиаперевозчика AirKoryo. Обычно рейсы из Пхеньяна авиакомпания выполняет по понедельникам и пятницам, сообщает агентство "Интерфакс".

Ранее представители авиакомпании объяснили СМИ введение дополнительного рейса, сославшись на большое количество пассажиров.

Подготовка встречи президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына вступила в финальную стадию. Саммит состоится до конца апреля. Пока нет никаких других деталей по этому вопросу, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в понедельник, 22 апреля.