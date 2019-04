Гол Овечкина не спас "Вашингтон" от поражения "Каролине"

В американском городе Роли завершилась шестая игра серии плей-офф Кубка Стэнли между местным клубом "Каролина Харрикейнз" и "Вашингтон Кэпиталз". Хозяева льда победили действующего обладателя трофея со счетом 5:2. В составе "столичных" одну из шайб забросил капитан команды Александр Овечкин.

Для российского форварда "Кэпиталз" она стала уже 65-й в розыгрыше Кубка Стэнли. По этому показателю Овечкин вышел на чистое 22-е место за всю историю плей-офф НХЛ. Всего же он набрал уже 125 очков в играх на вылет. Это 50-й результат в Кубке Стэнли.

