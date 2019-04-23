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Курилы и мирный договор с Японией 1 час назад

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23 апреля 201905:33

Токио отказался от формулировки, что Южные Курилы принадлежат Японии

Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе "Синяя книга по дипломатии" отказалось от формулировки о принадлежности Южных Курил Японии. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo.

Как уточняется в сообщении агентства, в докладе 2018 года прямо указывалось, что Японии принадлежат четыре острова к востоку от Хоккайдо, которые контролирует Россия. А в докладе 2019 года говорится о том, что Москва и Токио работают над разрешением территориального спора под руководством премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента России Владимира Путина.

Диалог Японии и России долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, напоминает РИА Новости.

Япония, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года, претендует на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан. Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией возвращение островов.

Позиция Москвы следующая: Южные Курилы вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны. Российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит никакому сомнению.

В ноябре 2018 года в Сингапуре прошла встреча лидеров Российской Федерации и Японии Владимира Путина и Синдзо Абэ. По итогам встречи стороны договорились ускорить процесс переговоров по мирному договору на основе Совместной декларации 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.

 

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