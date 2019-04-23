Экстремал снял на видео свое падение на мотоцикле с 15-метровой скалы

Британский экстремал Адриан Оуэн упал с 15-метровой скалы на мотоцикле. При этом он заснял свое падение, которое, по его словам, было результатом "глупой ошибки".

На кадрах, размещенных в Facebook, Оуэн и другие мотоциклисты катаются по пересеченной местности, выполняя трюки. Автор видео теряет управление, срывается со скалы и летит вниз.

РИА Новости сообщает, что Оуэн получил травмы челюсти, запястья и колена, кроме того, у него подозревают перелом двух позвонков. Но экстремал считает, что ему очень повезло: он все-таки остался жив.

Он призвал зрителей к осторожности при езде по бездорожью.