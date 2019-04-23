На Шри-Ланке введен режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения начал действовать на Шри-Ланке. Как заявили местные власти, такие меры приняты для предотвращения новых террористических актов.

21 апреля в стране прогремело восемь взрывов. Погибли почти 300 человек, еще 500 — получили ранения.

Задержаны 24 подозреваемых в причастности к атакам, передает телеканал "Россия 24". По данным следствия, теракты организовала исламисты. Известно, что семеро смертников были гражданами Шри-Ланки.