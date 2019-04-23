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Лесные пожары 55 минут назад

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23 апреля 201907:08

Природные пожары в России: за сутки потушено более 12 тысяч гектаров леса

"Авиалесоохрана" за сутки потушила свыше 12 тысяч гектаров леса, еще 22 тысячи гектаров полыхают в российских регионах.

Самая тяжелая ситуация — в Забайкальском крае. Также крупные возгорания зафиксированы в Приморье, Иркутской области, Хабаровском и Красноярском краях, Еврейской автономной области и Бурятии. В 10 регионах огонь перешел на жилые дома, передает телеканал "Россия 24".

Люди подали почти 800 заявок на получение денежных компенсаций. В настоящий момент проводится работа по сверке списков и параллельно начинается работа по выплатам из регионального бюджета.

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