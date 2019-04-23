"Все это время боевики сильно били меня": сирийские военные рассказали об ужасах плена

Обмен пленными между боевиками и Сирийской армией состоялся в Алеппо. Людей перевезли в микроавтобусах за несколько часов. Всего удалось обменять 18 человек — по 9 с каждой из сторон. Для этого несколько месяцев велись переговоры с помощью сирийских спецслужб и российских военных.

Многие служащие сирийской армии провели в заточении несколько месяцев. А некоторые — больше года, передает телеканал "Россия 24". Люди облегченно вздыхают: годы и месяцы заточения позади. Но они помнят ужасы плена. Даже мужчины плачут, вспоминая о жизни у боевиков.

"Я попал в плен месяц назад, все это время меня сильно били, потому, что я военнослужащий, — со слезами рассказывает Мухаммад Капше из Дамаска. — К нам боевики относились как собакам, даже хуже. Я просто случайно попал к террористам".

"К нам относились очень плохо, даже не могу сказать, как так можно с людьми, — говорит Зияд Аль Джасм. — Я поехал в Тель-Тедеф, чтобы забрать долг у одного знакомого, на посту меня остановили террористы и обыскали. Они увидели в моем телефоне фото президента Асада и арестовали".

Всего из плена боевиков к родным вернулись девять человек. В обратную сторону отправилось столько же пленных террористов. Операция, для которой потребовались месяцы переговоров и слаженная работа сирийских спецслужб с российскими военными. В качестве наблюдателей выступили представители сирийского Красного полумесяца.

"Одно слово – смерть, — рассказывает о плене девушка Риан Джаждан. — Я потеряла в тюрьме здоровье. За эти два года я умирала и оживала много раз! Меня очень сильно били в первое время… У меня есть сын, я очень люблю сирийскую армию. И если мне позволят вернуться на службу, я буду рада. Если нет, я буду воспитывать сына. Это сейчас очень важно".

Люди, мечтавшие об освобождении, теперь дома. В первую очередь им предстоит восстановить утраченные документы и найти работу. Предложения от сирийских властей уже поступили.