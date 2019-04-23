Во Владивостоке амурский тигр и леопард впервые попали в объектив фотоловушки

Фотоловушки впервые поймали амурского тигра и дальневосточного леопарда на территории Владивостокского городского округа. Об этом сообщают в национальном парке "Земля леопарда".

Хищников засекли камеры, которые стояли на одной из гор и смотрели на залив, за которым виднелись высотки и мосты столицы Приморья. Эта часть национального парка входит в состав округа, сообщает телеканал "Россия 24".

Вскоре леопард и тигр по очереди побывали на горе, причем оба какое-то время смотрели на каменные джунгли города. Ученые говорят, что такими снимками хотели показать неразрывную связь природы и человека.