На Филиппинах устраняют последствия мощного землетрясения

Последствия сильного землетрясения устраняют на Филиппинах. Его магнитуда была 6,1, сообщили власти.

В результате удара стихии погибли 11 человек, десятки людей до сих пор под обломками разрушенных зданий, передает телеканал "Россия 24".

В некоторых провинциях до сих пор нет света. А в столице — Маниле — с крыши небоскреба пролился бассейн. Высота здания 181 метр. Вниз обрушились тонны воды.