Квинси Промес: Глушаков доказал, что любит спартаковский ромбик

Бывший атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес, выступающий в настоящий момент за испанскую "Севилью", заступился за футболиста красно-белых Дениса Глушакова. Голландец признался, что не понимает причину плохого отношения части болельщиков к капитану команды.

"Я не понимаю, почему болельщики так относятся к нему. Он доказал, что любит спартаковский ромбик… Глушакова нужно поддерживать и помнить, что он сделал для "Спартака", – приводит слова Промеса Sportbox.ru

Напомним, что многие спартаковские болельщики после ухода Массимо Карерры из клуба ополчились на Дениса Глушакова, считая его виновным в увольнении итальянского тренера.