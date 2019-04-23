Выборы в Индонезии: 54 человека умерли от переутомления, подсчитывая голоса

В Индонезии не менее 54 человек скончались от сильного переутомления в процессе подсчета голосов после всеобщих выборов в стране. Такие данные сообщил председатель ЦИК Индонезии Ариф Будиман.

Как уточняется, в процессе подсчета голосов после выборов, прошедших по всей стране 17 апреля, 54 представителя избирательного комитета скончались от сильного переутомления, еще 32 человека были госпитализированы. Причиной переутомления стало то, что во многих местах рабочий день начался в 5:00 (избирательные участки открылись в 7:00), а завершился почти через сутки.

По данным ЦИК, прошедшие 17 апреля в Индонезии выборы стали крупнейшими в мире. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламентов, а также местных законодателей. Всего в выборах приняли участие порядка 240 тысяч кандидатов, претендовавших на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80 процентов из 193 миллионов человек, имеющих право голоса, передает ТАСС. Всего в стране было открыто более 813 тысяч избирательных участков.